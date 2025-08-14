PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Unna - Kupferkabel von Baustelle entwendet

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Montag (11.08.2025), 16.00 Uhr und Dienstag (12.08.2025), 07.05 Uhr Zutritt zu einem Baustellengelände an der Kleistraße in Unna-Massen verschafft.

Dort entwendeten sie mehrere Kupferkabel.

Zeugen, die den Diebstahl und die Täter dabei beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

