POL-UN: Unna - Kupferkabel von Baustelle entwendet
Unna (ots)
Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Montag (11.08.2025), 16.00 Uhr und Dienstag (12.08.2025), 07.05 Uhr Zutritt zu einem Baustellengelände an der Kleistraße in Unna-Massen verschafft.
Dort entwendeten sie mehrere Kupferkabel.
Zeugen, die den Diebstahl und die Täter dabei beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell