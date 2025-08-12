Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Polizei ermittelt nach Brand auf einem Brachgelände im Industriegebiet

Am Montag (11.08.2025) kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Brand auf einem Brachgelände im Industriegebiet an der Siemensstraße in Bönen.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, es blieb bei Sachschaden, der sich auf eine mittlere fünfstellige Höhe beläuft.

Eine Selbstentzündung als auch ein technischer Defekt können ausgeschlossen werden - die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

