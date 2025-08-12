PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Polizei ermittelt nach Brand auf einem Brachgelände im Industriegebiet

POL-UN: Bönen - Polizei ermittelt nach Brand auf einem Brachgelände im Industriegebiet
  • Bild-Infos
  • Download

Bönen (ots)

Am Montag (11.08.2025) kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Brand auf einem Brachgelände im Industriegebiet an der Siemensstraße in Bönen.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, es blieb bei Sachschaden, der sich auf eine mittlere fünfstellige Höhe beläuft.

Eine Selbstentzündung als auch ein technischer Defekt können ausgeschlossen werden - die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:22

    POL-UN: Selm - Einbruch in Borker Einfamilienhaus

    Selm (ots) - Zwischen Freitag (08.08.2025), 14.00 Uhr und Montag (11.08.2025), 19.45 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Hans-Böckler-Weg in Selm-Bork eingedrungen. Die Täter beschädigten mittels Kittfalzstechen die Terrassentür und konnten so gewaltsam in die Räumlichkeiten kommen und diese durchsuchen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:36

    POL-UN: Schwerte - Frau nach Unfall auf Kleppingstraße/Nordwall gesucht

    Schwerte (ots) - Am frühen Montagabend (11.08.2025) kam es gegen 18.40 Uhr im Kreuzungsbereich Kleppingstraße/Nordwall in Schwerte zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Bei dem Unfall wurde die bislang unbekannte Fußgängerin beim Abbiegen von dem Pkw (weißer Opel Corsa) eines 66-jährigen Schwerters erfasst. Sie stürzte zu Boden und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren