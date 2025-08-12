Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Frau nach Unfall auf Kleppingstraße/Nordwall gesucht

Schwerte (ots)

Am frühen Montagabend (11.08.2025) kam es gegen 18.40 Uhr im Kreuzungsbereich Kleppingstraße/Nordwall in Schwerte zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw.

Bei dem Unfall wurde die bislang unbekannte Fußgängerin beim Abbiegen von dem Pkw (weißer Opel Corsa) eines 66-jährigen Schwerters erfasst. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich dabei.

Nach dem Unfall entfernte sich die Fußgängerin mit den Worten, dass sie keine Zeit habe und zur Arbeit müsse, in Richtung Schwerter Innenstadt.

Die flüchtige, unfallbeteiligte Fußgängerin wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 40-50 Jahre alt - Ca. 160-170 cm groß - Korpulente Statur - Osteuropäisches Erscheinungsbild - Osteuropäischer Akzent - Trug ein buntes Kleid

Es werden nun seitens der Polizei Schwerte die Fußgängerin, weitere Zeugen des Unfalls sowie Personen gesucht, die die Fußgängerin kennen.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

