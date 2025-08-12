Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Polizei sucht Schatullen-Eigentümer

Bergkamen (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025, hat gegen 21.00 Uhr eine aufmerksame Zeugin der Polizei Bescheid gegeben, dass am Globus in Bergkamen eine Schatulle läge.

Die Polizei sicherte diese und fragt nun: wer erkennt diese Schatulle? Hinweise zur Besitzerin oder dem Besitzer bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

