PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades
  • Bild-Infos
  • Download

Schwerte (ots)

Am Donnerstag, 31.07.2025, wurde in Schwerte an der Bahnhofstraße ein Fahrrad durch die Polizei sichergestellt.

Die Ermittlungen zum Eigentümer des Rades verliefen bislang ohne Erfolg.

Wer erkennt sein Fahrrad? Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Es wird bei einer möglichen Abholung des Eigentümers darum gebeten, einen Eigentumsnachweis vorzulegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren