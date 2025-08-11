Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

Schwerte (ots)

Am Donnerstag, 31.07.2025, wurde in Schwerte an der Bahnhofstraße ein Fahrrad durch die Polizei sichergestellt.

Die Ermittlungen zum Eigentümer des Rades verliefen bislang ohne Erfolg.

Wer erkennt sein Fahrrad? Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Es wird bei einer möglichen Abholung des Eigentümers darum gebeten, einen Eigentumsnachweis vorzulegen.

