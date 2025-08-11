Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Diebstahl auf Supermarkt-Parkplatz gesucht

Unna (ots)

Am Dienstag, 05.08.2025, befand sich eine 66-jährige Unnaerin gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes (Edeka) an der Kamener Straße in Unna. Sie war dabei, ihre Einkäufe in ihren Kofferraum zu räumen, als ein augenscheinlich minderjähriger Junge sich ihr näherte und suggerierte, ihr helfen zu wollen.

Eine bislang unbekannte weibliche Person kam ebenfalls dazu, bedrängte die 66-Jährige und entwendete deren Geldbörse. Die unbekannte Täterin und das Kind flüchteten gemeinsam in einem Fahrzeug.

Die Polizei bittet nun Zeugen, welche zu dem Zeitpunkt ebenfalls vor Ort waren und die Tat beobachtet oder sonstige damit zusammenhängende Feststellungen getätigt haben, sich zu melden. Der geschädigten Unnaerin ist bekannt, dass ein männlicher Zeuge das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs fotografiert habe. Der Zeuge ist bis heute nicht bekannt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell