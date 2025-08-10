Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - 27jähriger Kradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Selm (ots)

Am Samstagabend (09.08.2025), gegen 22.05 Uhr, befuhr ein 27jähriger Kradfahrer aus Selm die Nordkirchener Str. in Selm in Fahrtrichtung Nordkirchen. Im leicht kurvigen Bereich kam der 27jährige Selm ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, erfasste dort einen Leitpfosten, stürzte zu Boden und schleuderte dann über die Fahrbahn in den gegenüberliegenden Straßengraben. Hierbei verletzte sich der 27jährige schwer. Er musste einem Krankenhaus zugeführt werden, wo er stationär verblieb. Das Krad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro.

