PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - 27jähriger Kradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Selm (ots)

Am Samstagabend (09.08.2025), gegen 22.05 Uhr, befuhr ein 27jähriger Kradfahrer aus Selm die Nordkirchener Str. in Selm in Fahrtrichtung Nordkirchen. Im leicht kurvigen Bereich kam der 27jährige Selm ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, erfasste dort einen Leitpfosten, stürzte zu Boden und schleuderte dann über die Fahrbahn in den gegenüberliegenden Straßengraben. Hierbei verletzte sich der 27jährige schwer. Er musste einem Krankenhaus zugeführt werden, wo er stationär verblieb. Das Krad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 08:51

    POL-UN: Werne - 19-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Werne (ots) - Am 08.08.2025 gegen 23:45 Uhr kam es in der Straße Bült in Werne zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der leichtverletzte Radfahrer wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, insbesondere solche die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiwache unter Tel. ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 08:07

    POL-UN: Bergkamen - 41-jähriger durch Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

    Bergkamen (ots) - Am Freitagvormittag (08.08.2025), um 11:40 Uhr wurde ein 41-jähriger Fußgänger im Kreuzungsbereich der Hans-Böckler-Straße / Gute-Hoffnung-Straße, nach seinen Angaben durch einen Pkw touchiert und hierdurch leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei ergaben sich teils widersprüchliche Angaben des Fußgängers und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren