Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Wohnungseinbruch - Goldschmuck, Mobiltelefone und Bargeld entwendet

Holzwickede (ots)

Im Zeitraum 19.07.2025 (Sa.) bis 09.08.2025 (Sa.) nutzten bislang unbekannte Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Holzwickede aus. Sie drangen gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Goldschmuck, Mobiltelefone, ein Tablet, eine Smartwatch sowie Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0.

