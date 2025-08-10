POL-UN: Holzwickede - Wohnungseinbruch - Goldschmuck, Mobiltelefone und Bargeld entwendet
Holzwickede (ots)
Im Zeitraum 19.07.2025 (Sa.) bis 09.08.2025 (Sa.) nutzten bislang unbekannte Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Holzwickede aus. Sie drangen gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Goldschmuck, Mobiltelefone, ein Tablet, eine Smartwatch sowie Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell