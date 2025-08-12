Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Borker Einfamilienhaus

Selm (ots)

Zwischen Freitag (08.08.2025), 14.00 Uhr und Montag (11.08.2025), 19.45 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Hans-Böckler-Weg in Selm-Bork eingedrungen.

Die Täter beschädigten mittels Kittfalzstechen die Terrassentür und konnten so gewaltsam in die Räumlichkeiten kommen und diese durchsuchen.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell