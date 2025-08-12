PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Borker Einfamilienhaus

Selm (ots)

Zwischen Freitag (08.08.2025), 14.00 Uhr und Montag (11.08.2025), 19.45 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Hans-Böckler-Weg in Selm-Bork eingedrungen.

Die Täter beschädigten mittels Kittfalzstechen die Terrassentür und konnten so gewaltsam in die Räumlichkeiten kommen und diese durchsuchen.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

