PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Unfall in Stockum

Werne (ots)

Um 07.10 Uhr kam es am Montag (11.08.2025) zu einem Verkehrsunfall auf der Werner Straße/Sandbochumer Weg in Werne-Stockum.

An oben genannter Örtlichkeit befuhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Werne den Kreisverkehr von der Mühlenstraße aus kommend. Er beabsichtigte, den Kreisverkehr in Richtung Sandbochumer Weg zu verlassen, als eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Werne aus der Werner Straße in den Kreisverkehr hineinfuhr und den Fahrradfahrer übersah.

Beide Fahrzeugführer stießen zusammen, wobei sich der Fahrradfahrer schwer verletzte. Er kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren