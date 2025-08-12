Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Unfall in Stockum

Werne (ots)

Um 07.10 Uhr kam es am Montag (11.08.2025) zu einem Verkehrsunfall auf der Werner Straße/Sandbochumer Weg in Werne-Stockum.

An oben genannter Örtlichkeit befuhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Werne den Kreisverkehr von der Mühlenstraße aus kommend. Er beabsichtigte, den Kreisverkehr in Richtung Sandbochumer Weg zu verlassen, als eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Werne aus der Werner Straße in den Kreisverkehr hineinfuhr und den Fahrradfahrer übersah.

Beide Fahrzeugführer stießen zusammen, wobei sich der Fahrradfahrer schwer verletzte. Er kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

