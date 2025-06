LPI-J: Mit Detektiv geprügelt

Jena (ots) - Am Freitagmorgen musste der Besitzer eines Pkw Hyundai den Diebstahl seines Fahrzeugs feststellen. In der Nacht zuvor begaben sich unbekannte Diebe zu der Parkfläche am Salvador-Allende-Platz, verschafften sich auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zum Fahrzeuginneren und fuhren damit in unbekannte Richtung davon. Das 25.000 Euro teure Fahrzeug ist durch die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben worden. Die weiteren Ermittlungen laufen unter dem ...

mehr