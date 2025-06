Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl mit Waffe

Apolda (ots)

Mit einem Messer begab sich eine bislang unbekannte Frau in eine Drogerie am Alexander-Puschkin-Platz. Sie suchte die Filiale am 24.03.2025 auf und begab sich in die Elektronikabteilung. Dort durchtrennte sie mehrere Warensicherungen und nahm Elektroartikel im Wert von fast 150 Euro an sich. An der Kasse bezahle sie nur einen günstigen Artikel und flüchtete anschließend. Durch die Überwachungsanlage ist die Täterin aufgenommen worden.

Wer kennt diese Person? Wer hat die Person schon einmal gesehen oder kann Hinweise geben?

Die Polizeiinspektion Apolda nimmt ihre Informationen unter der Rufnummer 03644 541-00 oder per E-Mail an pi.apolda@polizei.thueringen.de dankend entgegen. Es wird gebeten das Aktenzeichen 0077667/2025 anzugeben.

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

