Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weiterer Pkw entwendet

Weimar (ots)

Nachdem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Hyundai Santa Fe in Weimar-Nord entwendete wurde, meldete sich am gestrigen Vormittag eine weitere Geschädigte. Der Hyundai Kona einer 47-jährigen Anwohnerin stand ebenfalls in der Stauffenbergstraße und wurde in derselben Nacht gestohlen. Die Vorgehensweise in Form von Abfangen der Funksignale war vermutlich die Gleiche. Der Hyundai hatte die Farbe Rot und einen Wert von etwa 26.000 Euro. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

