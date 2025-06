Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkener beschäftigt Polizei und Rettungsdienst

Apolda (ots)

Für Aufregung sorgte gestern ein 54-jähriger Naumburger, welcher sturzbetrunken in Apolda unterwegs war. Drei Mal wählte er den Notruf - drei Mal ohne jegliche Notwendigkeit. Bei den ersten beiden Einsätzen wurde jeweils ein Rettungswagen angefordert und der Mann ins Krankenhaus gebracht. Beide Male wurde dort festgestellt, dass der Mann nicht behandlungsdürftig ist, so dass er wieder entlassen werden konnte. Beim drittem Anruf in der Landeseinsatzzentrale teilt der 54-Jährige eine Bedrohung mit. Er gab an mehrfach mit einer Waffe beschossen wurden zu sein und nun verletzt und auf allen vieren versucht sich in Sicherheit zu bringen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten keine Wunden feststellen. Auch konnte der erneut alarmierte Rettungswagen keine Verletzungen feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,05 Promille. Schließlich wurde der Mann mit auf die Polizeidienststelle genommen und dort zur Ausnüchterung in einer Zelle untergebracht. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Notrufmissbrauchs erstattet.

