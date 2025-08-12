PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissar Dennis Kischel

Holzwickede (ots)

Polizeihauptkommissar Dennis Kischel ist am Freitag (15.08.2025) wieder Ansprechpartner für alle Holzwickeder Bürgerinnen und Bürger auf dem dortigen Wochenmarkt.

Seine Bürgersprechstunde findet zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Wochenmarkt statt.

Die Sprechstunde in der Bezirksdienstaußenstelle Holzwickede findet in diesem Zeitraum nicht statt.

Kommen Sie gerne vorbei!

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

