POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissar Dennis Kischel

Holzwickede (ots)

Polizeihauptkommissar Dennis Kischel ist am Freitag (15.08.2025) wieder Ansprechpartner für alle Holzwickeder Bürgerinnen und Bürger auf dem dortigen Wochenmarkt.

Seine Bürgersprechstunde findet zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Wochenmarkt statt.

Die Sprechstunde in der Bezirksdienstaußenstelle Holzwickede findet in diesem Zeitraum nicht statt.

Kommen Sie gerne vorbei!

