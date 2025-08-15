POL-UN: Bergkamen - Ermittlungen nach Brand in Oberaden
Bergkamen (ots)
Unbekannte Täter haben am Donnerstag (14.08.2025) gegen 21.00 Uhr unter einer neugebauten Brücke der Landesstraße 821n in Höhe "Pantenweg" in Bergkamen-Oberaden ein Feuer entzündet.
Der Brand zerstörte Teile einer Dehnungsfuge der Brücke - es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand langfristige Auswirkungen auf die Statik der Brücke nach sich zieht.
Verletzt wurde bei dem Brand niemand.
Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen sechsstelligen Wert beziffert.
Aktuell ist die Brücke komplett für den Verkehr als auch für Fußgänger gesperrt. Eine Einsturzgefahr kann ausgeschlossen werden.
Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
