Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad am August-Bebel-Platz gestohlen

Nordhausen (ots)

Ein Fahrschüler wird sich an seine Fahrstunde von Donnerstagabend noch lange erinnern. Während der Ausbildung schloss dieser sein Fahrrad an einem Fahrradständer vor der Fahrschule an. Als der 17-Jährige später sein Fahrrad wieder aufsuchte, um den Heimweg anzutreten, war dieses verschwunden. In der Zeit von 18.10 Uhr bis 19.30 Uhr entwendeten die Täter das Mountainbike und entfernten sich mit dem Beutegut in unbekannte Richtung.

Hinweise zur Tat oder den Täten nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0178955

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell