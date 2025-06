Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bilanz am Wochenende: vier Festnahmen, zweimal Überstellung in den Justizvollzug und über 9000 Euro offene Geldstrafen und Kosten.

Pomellen / Pinnow / Grambow (ots)

Den Anfang machte ein 38jähriger Pole, der durch Unterstützungskräfte der MKÜ Stralsund als Reisenden im grenzüberschreitenden Zug RE 5358 von Grambow nach Pasewalk festgestellt wurde. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person, ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück zur Strafvollstreckung wegen Diebstahl. Demnach hat die Person eine Geldstrafe von 2880,00 Euro sowie Kosten in Höhe von 121,00 Euro zu zahlen. Bei Nichtzahlung ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von 48 Tagen zu verbüßen. Die Person wurde verhaftet und zur weiteren Bearbeitung in die Diensträume der Bundespolizei nach Pasewalk verbracht. Bei der Durchsuchung wurde eine geringe Menge Cannabis sowie eine zeitlich abgelaufene ID-Karte ausgestellt auf eine "Dritte" Person aufgefunden. Das Cannabis und die ID-Karte wurden sichergestellt. Der polnische Staatsangehörige konnte die geforderte Geldstrafe sowie die Kosten nicht zahlen und wurde JVA Neustrelitz eingeliefert.

Ähnlich erging es einem 25jährigen Landsmann. Er wurde im Rahmen der Wiedereinführung der Grenzkontrollen durch Unterstützungskräfte der Bundespolizei Ratzeburg als Insasse in einem polnischen Reisebus (Flixbus) aus Polen kommend am Grenzübergang Pomellen kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Fahndungsausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Heidelberg wegen Körperverletzung. Der 25jährige hätte sich die 90tägige Ersatzfreiheitsstrafe durch Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1800,00 EUR, einer Geldbuße in Höhe von 500,00 EUR, sowie Kosten von 785,71 EUR ersparen können. Die Geldstrafe konnte nicht gezahlt werden, so dass die Person in die JVA Neustrelitz eingeliefert wurde.

Ein 29jähriger Pole wurde ebenfalls in Pomellen kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Fahndungsausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Hof wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Er konnte die Geldstrafe von 1200,00 Euro aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Einem Deutschen wurde eine Kontrolle in der Ortslage Pinnow zum Verhängnis. Beim Beifahrer in einem mit deutschem Kennzeichen ausgestatteten PKW ergab die fahndungsmäßige Überprüfung eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Hamburg zur Strafvollstreckung wegen Betruges. Er konnte die Geldstrafe in Höhe von 1600,00 Euro sowie die dazugehörigen Kosten in Höhe von 89,50 Euro zahlen. Und ersparte sich die Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen.

