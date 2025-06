Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Sechs versuchte unerlaubte Einreisen unterbunden

Pasewalk / Linken (ots)

Am Wochenende wurden mit Unterstützung der Bevölkerung sechs Versuche unerlaubter Einreisen durch die Bundespolizei unterbunden. Nach einem Bürgerhinweis wurden vier Somalier durch Unterstützungskräfte der MKÜ Stralsund in der Ortslage Plöwen in Richtung Löcknitz auf der B104 fußläufig und ohne Dokumente festgestellt. Bei Erhebung der Personaldaten mit der Dolmetscherin wurde die Reiseroute Belarus angegeben. Der 16jährige Jugendliche wurde an das Jugendamt des LK Vorpommern-Greifswald übergeben, die beiden 18jährigen sowie der 21jährige nach Abschluss der Maßnahmen über den Grenzübergang Linken nach Polen zurückgewiesen.

Zwei Afghanen im Alter von 27 und 24 Jahren wurden am Samstag in der Ortslage Schwennenz in der Bushaltestelle festgestellt. Die beiden Afghanen reisten ausweislos. Im Rahmen der durchgeführten Vernehmung wurde die Belarus-Route als Reiseroute bekannt. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ebenfalls über den GÜG Linken nach Polen zurückgewiesen.

