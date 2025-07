LPI-NDH: Radfahrerin kollidiert mit Fahrzeugtür - Rettungshubschrauber im Einsatz

Greußen (ots) - Am Donnerstag befuhren zwei Autos gegen 10.30 Uhr hintereinander die Bundesstraße 4 aus Richtung Greußen in Richtung Sondershausen. An dem Abzweig Topfstedt beabsichtigte der Vorausfahrende nach rechts abzubiegen. Der Nachfolgende erkannte dies zu spät und fuhr auf. In dem abbiegenden Fahrzeug wurden durch die Kollision zwei Insassen leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt ...

