Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte, Robert-Bosch-Straße 1, schwer verletzte Person nach Fahrzeugrennen

Schwerte (ots)

Am Sonntag, den 17.08.2025, gegen 00:00 Uhr kam es in Schwerte, Robert-Koch-Straße 1 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Schwerte beschleunigte seinen Pkw auf dem dortigen Parkplatz um möglichst schnell eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Fußgängerin. Die 21-jährige aus Hagen wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und verletzte sich schwer. Lebensgefahr besteht nicht. Ein eingesetzter Rettungswagen verbrachte die junge Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Führerschein des Unfallfahrers beschlagnahmt und das beteiligte Fahrzeug sichergestellt.

Weitere Ermittlungen dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

