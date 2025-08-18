POL-UN: Bergkamen - Bürgersprechstunde mit den Polizeihauptkommissaren Rainer Gayer und Christian Schultz
Bergkamen (ots)
Die beiden Polizeihauptkommissare Rainer Gayer und Christian Schultz werden am Donnerstag, 21.08.2025 ihre August-Bürgersprechstunde anbieten.
Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die beiden Beamten auf dem Wochenmarkt in Bergkamen (Am Stadtmarkt) zu finden.
Kommen Sie gerne vorbei, sprechen Sie die Beiden an und werden Sie dabei alle Fragen, Sorgen, Nöte und Anregungen, die Sie haben, los.
