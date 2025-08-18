Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Bürgersprechstunde mit den Polizeihauptkommissaren Rainer Gayer und Christian Schultz

Bergkamen (ots)

Die beiden Polizeihauptkommissare Rainer Gayer und Christian Schultz werden am Donnerstag, 21.08.2025 ihre August-Bürgersprechstunde anbieten.

Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die beiden Beamten auf dem Wochenmarkt in Bergkamen (Am Stadtmarkt) zu finden.

Kommen Sie gerne vorbei, sprechen Sie die Beiden an und werden Sie dabei alle Fragen, Sorgen, Nöte und Anregungen, die Sie haben, los.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell