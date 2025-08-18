PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Unna - Unbekannte Person auf E-Scooter flüchtet

Unna (ots)

Am Sonntag (10.08.2025) wurde gegen 20.45 Uhr eine 55-jährige Fröndenbergerin auf der Kessebürener Dorfstraße in Unna in einen Unfall verwickelt.

Sie fuhr mit ihrem Pedelec in Richtung Fröndenberg, als ihr in einer Kurve, kurz hinter einer stillgelegten Eisenbahnbrücke in Nähe eines Gewerbegebiets, eine schwarz gekleidete Person auf einem E-Scooter entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei die 55-Jährige ausgewichen und zu Boden gefallen. Dabei verletzte sie sich leicht.

Die Person auf dem E-Scooter habe sich, ohne den entstandenen Schaden zu regulieren, von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Die Polizei sucht jetzt diese flüchtige Person, die wie folgt beschrieben wird:

   - Komplett schwarz gekleidet
   - Oberteil mit Kapuze

Hinweise, die zu der unbekannten Person auf dem E-Scooter führen, bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

