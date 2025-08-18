Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Unbekannte Person auf E-Scooter flüchtet

Unna (ots)

Am Sonntag (10.08.2025) wurde gegen 20.45 Uhr eine 55-jährige Fröndenbergerin auf der Kessebürener Dorfstraße in Unna in einen Unfall verwickelt.

Sie fuhr mit ihrem Pedelec in Richtung Fröndenberg, als ihr in einer Kurve, kurz hinter einer stillgelegten Eisenbahnbrücke in Nähe eines Gewerbegebiets, eine schwarz gekleidete Person auf einem E-Scooter entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei die 55-Jährige ausgewichen und zu Boden gefallen. Dabei verletzte sie sich leicht.

Die Person auf dem E-Scooter habe sich, ohne den entstandenen Schaden zu regulieren, von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Die Polizei sucht jetzt diese flüchtige Person, die wie folgt beschrieben wird:

- Komplett schwarz gekleidet - Oberteil mit Kapuze

Hinweise, die zu der unbekannten Person auf dem E-Scooter führen, bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell