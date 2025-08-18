Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Unbekannte dringen in Vereinsheim in Heeren-Werve ein

Kamen (ots)

Zwischen Montag (11.08.2025), 20.15 Uhr und Freitag (15.08.2025), 17.55 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam durch Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Vereinsheim an der Schillerstraße in Kamen Heeren-Werve eingedrungen.

Dort entwendeten sie elektronische Geräte.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0. Kontakt gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

