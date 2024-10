Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Feuerwehr wird aufgrund Rauchmelder alarmiert - LKW fährt in Einsatzstelle und beschädigt Löschfahrzeug

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am frühen Montag Abend wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 17:52 Uhr mit dem Stichwort "Feuer 2-Heimrauchmelder" in den Stadtteil Horn alarmiert. An der Einsatzstelle wurde eine Erkundung des Objektes vorgenommen. Von Außen war weder Feuer und Rauch sichtbar, der Rauchmelder jedoch akustisch zu hören. Dem Anschein nach handelte es sich bei dem Objekt um ein derzeit in der Renovierung befindliches Einfamilienhaus. Durch die Feuerwehr wurde ein Zugang zu dem Gebäude geschaffen. Der Heimrauchmelder konnte lokalisiert werden, ein Schadensfeuer jedoch glücklicherweise nicht festgestellt werden. Noch während sich die ersten Einsatzkräfte in der Erkundungsphase befanden, fuhr ein Sattelauflieger verkehrswidrig über die Gegenfahrbahn mitten in die Einsatzstelle. Dabei passierte er das Löschfahrzeug in einem Abstand von wenigen Zentimetern. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Einsatzkräfte neben dem Löschfahrzeug. Durch dieses Verhalten gefährdete er nicht unwesentlich die Einsatzkräfte. Beim Zurücksetzen touchierte er dann das Löschfahrzeug. Dadurch entstanden Schäden am Aufbau des Fahrzeuges. Bei sämtlichen Feuerwehrfahrzeugen waren sowohl Abblendlicht, Warnblinklicht sowie Blaulicht eingeschaltet. Die ebenfalls alarmierte Polizei wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht absehbar. Über Unfallursache, Unfallhergang sowie Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Unserer dringender Appell:

Sicherlich ist es ärgerlich, wenn der gewohnte oder durch die Navigation angezeigte Weg plötzlich und unerwartet durch einen Feuerwehr-, Rettungsdienst- oder Polizei-Einsatz versperrt ist. Denken Sie bitte daran, dass es für solch eine Einsatzstelle immer einen Grund gibt. Respektieren Sie daher bitte solche Einsatzstellen und halten gebührenden Abstand von unseren Fahrzeugen! Sie gefährden die Einsatzkräfte, welche auch sehr gerne wieder gesund und heile aus dem Einsatz zurück zu ihren Familien möchten.

