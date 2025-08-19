POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug
Unna (ots)
Bislang unbekannte weibliche Personen sind am Dienstag, 04.03.2025 zwischen 15.00 Uhr und 15.10 Uhr in einer Bankfiliale in Unna erschienen und haben dort mit einer zuvor entwendeten Ec-Karte mehrere Geldbeträge abgehoben.
Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei NRW jetzt Fahndungsbilder der tatverdächtigen Frauen.
Hier der Link zum Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/177872
Hinweise zur Ergreifung der beiden unbekannten Frauen bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell