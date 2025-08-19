Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Unna (ots)

Bislang unbekannte weibliche Personen sind am Dienstag, 04.03.2025 zwischen 15.00 Uhr und 15.10 Uhr in einer Bankfiliale in Unna erschienen und haben dort mit einer zuvor entwendeten Ec-Karte mehrere Geldbeträge abgehoben.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei NRW jetzt Fahndungsbilder der tatverdächtigen Frauen.

Hier der Link zum Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/177872

Hinweise zur Ergreifung der beiden unbekannten Frauen bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell