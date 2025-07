Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Fahrraddiebe beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrraddiebstahl ist der Polizei am Dienstagabend aus der Zollamtstraße gemeldet worden. Ein 33-jähriger Mann teilte gegen 19.30 Uhr mit, dass er sein Zweirad am Morgen an einem Fahrradständer in Höhe des Hauses Nummer 10 abgestellt und mit einem Schloss gesichert hatte. Als er am Abend zu dem Abstellort zurückkehrte, waren weder der "Drahtesel", noch das Schloss da.

Die Rahmennummer des Bikes konnte der Eigentümer leider nicht mitteilen. Die Polizei ist deshalb auf Zeugenhinweise angewiesen: Wer hat am Dienstag zwischen 6 und 19.30 Uhr rund um den Südausgang des Bahnhofs eine verdächtige Beobachtung gemacht und gesehen, wer sich an den Fahrrädern zu schaffen gemacht hat? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

