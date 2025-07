Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Wegen seines Autos und seines Fahrstils hat ein junger Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Dienstag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Der BMW war Beamten in der Innenstadt aufgefallen, da sein Motorgeräusch sehr laut war und der Fahrer an einer Ampel mit quietschenden Reifen losfuhr.

Als sie dem Pkw gegen 0.15 Uhr in der Schneiderstraße erneut begegneten, stoppten die Polizisten das Fahrzeug, um es samt Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Der 20-jährige Mann am Steuer zeigte drogentypische Auffälligkeiten, und ein erster Schnelltest bestätigte diesen Verdacht. Der Fahrer musste daraufhin sein Auto stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Anschließend wurde er wieder entlassen - allerdings wurden die Fahrzeugschlüssel an einen nüchternen Familienangehörigen ausgehändigt. Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss kommt nun auf den 20-Jährigen eine Anzeige zu.

In derselben Nacht hatte es eine Streife in der Trippstadter Straße mit einem alkoholisierten E-Scooter-Fahrer zu tun. Als die Beamten den jungen Mann gegen halb zwei stoppten, schlug ihnen die Alkoholfahne des 22-Jährigen entgegen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,62 Promille an.

Die Rollerfahrt war damit für den Mann zu Ende. Er musste die Polizisten für weitere Tests zur Dienststelle begleiten und darf nun mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen. |cri

