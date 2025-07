Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei in der Bismarckstraße

Kaiserslautern (ots)

In der Bismarckstraße ist es am Montagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 21:20 Uhr wurde eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf fünf Personen. Ein 41-jähriger Mann gab an, einen ihm unbekannten Mann geschlagen zu haben. Dabei sei dieser zu Boden gegangen. Im Anschluss hatte sich der Geschlagene von der Örtlichkeit entfernt. Warum er zugeschlagen hat, beantwortete der Mann nicht. Nachdem die Beamten den Sachverhalt aufgenommen hatten, erhielt die fünfköpfige Gruppe einen Platzverweis, dem sie nachkamen. Auf den 41-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. Die Polizei bittet ebenfalls den Geschädigten, dass er sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 beim "Altstadtrevier" meldet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. |elz

