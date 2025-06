Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Bohlingen, Lkr. Konstanz) Unfall aufgrund medizinischer Probleme (03.06.2025)

Singen-Bohlingen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Dienstagmorgen hat sich ein Verkehrsunfall in der Bohlinger Dorfstraße infolge eines medizinischen Problems ereignet. Eine aus Richtung Moos kommende 91-jährige Chrysler-Fahrerin touchierte im Kreisverkehr Bohlinger Dorfstraße / Mooser Straße den Ford eines 63-jährigen Mannes, fuhr anschließend durch einen Bauzaun und prallte anschließend gegen ein Garagengebäude eines Wohnhauses. Hierbei verletzte sich die Seniorin schwer. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 22.000 Euro.

