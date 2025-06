POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern (April/Mai)

Polizeipräsidium Konstanz

Der Abfluss ist verstopft, Ungeziefer wurde in der Wohnung gesichtet oder der Haustürschlüssel liegt vergessen in der Wohnung und die Tür ist bereits ins Schloss gefallen - dies sind nur drei Beispiele, bei denen schnelle, unkomplizierte Hilfe vom Fachpersonal gefragt ist. Ein Blick ins Smartphone und ein Spezialist oder eine Spezialistin ist rasch gefunden. Doch Vorsicht: Unseriöse Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe nutzen Notlagen und die Hilflosigkeit der Kundschaft finanziell aus.

So geschehen haben zwei Personen im letzten Monat Hilfe für einen verstopften Abfluss im Internet gesucht. Bei dem Fall in Konstanz erschien der Handwerker am Folgetag, im Fall auf der Reichenau kam bereits nach etwa zwei Stunden die ersehnte Hilfe. Nach knapp jeweils einer Stunde Arbeit verlangten die Handwerker in beiden Fällen knapp 1.000 Euro. Nachdem den Hilfesuchenden der Betrag zu hoch vorkam, erstatteten sie Anzeige. In beiden Fällen konnte die Polizei nachträglich die Betrüger ermitteln.

Die Polizei rät:

Bereiten Sie sich auf Notfälle im Vorfeld vor - vergleichen Sie die Preise und schreiben Sie sich die Nummern für wichtige Notdienste wie Schlüsseldienste und Rohrreiniger auf. Hinterlegen Sie die Nummer, damit sie dies im Notfall schnell zur Hand haben.

In akuten Notlagen gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren und sich ausreichend Zeit für die Suche zu nehmen. Ein lokaler Notdienst ist in den meisten Fällen eine gute Wahl, besonders, wenn er schon mehrere Jahre vor Ort tätig ist, zudem hat einer einen kürzeren Anfahrtsweg.

Seien Sie bei der Suche im Internet kritisch. Viele unseriöse Anbieter landen mit gekauften Anzeigen weit oben bei den Suchergebnissen. Fragen Sie vor der Auftragsvergabe nach einem verbindlichen Komplettpreis für z.B. die Türöffnung einschließlich der Anfahrtskosten und etwaiger Zuschläge. Zahlen Sie nur das, was Sie vereinbart haben. Bestehen Sie auf eine Zahlung per Rechnung.

Lassen Sie sich nicht nötigen - sollte Sie der gerufene Handwerker unter Druck setzen, oder bei überteuerten Rechnungen, zögern Sie nicht die Polizei zu rufen.

Notieren Sie sich den Namen des Monteurs, der Firma und das Kennzeichen des Fahrzeugs. Auf der Seiten der Verbraucherzentrale (www.verbraucherzentrale.de) finden Sie weitere Informationen, darunter auch Anhaltswerte, wie teuer die Leistung sein darf.

