Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) - Mehrere Kanister Diesel im Auto entdeckt - Polizei prüft Zusammenhang mit Dieseldiebstahl (31.05.2025)

Schramberg (ots)

Am Samstagmorgen haben Polizeibeamte in der Lauterbacher Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle mehrere mit Diesel gefüllte Kanister in einem Auto festgestellt und sichergestellt.

Gegen 06:30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 55-jährigen Fahrer eines grauen Peugeot 307. Im Kofferraum und im Bereich der Rücksitzbank entdeckten sie insgesamt 14 Kraftstoffkanister, von denen zwölf mit Diesel befüllt waren.

Da der Verdacht eines besonders schweren Diebstahls besteht, ordnete die Staatsanwaltschaft Rottweil die Sicherstellung der Kanister an. Ob ein Zusammenhang mit den jüngsten Dieseldiebstählen in der Region besteht, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen oder Einrichtungen, die in den vergangenen Tagen einen entsprechenden Dieseldiebstahl festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 mit dem Polizeirevier Schramberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell