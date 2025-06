Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33, Lkr. Konstanz) Nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu Unfall (02.06.2025)

Singen, B33, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen nicht der Witterung angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn. Am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, war ein 22-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Bundesstraße 33 in Richtung Konstanz unterwegs. Aufgrund Aquaplaning verlor er kurz vor der Ausfahrt Steißlingen die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Der nicht mehr fahrbereite Hyundai musste abgeschleppt werden.

