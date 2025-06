Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Berauschter Rollerfahrer flüchtet zunächst vor Polizeikontrolle (02.06.2025)

Gottmadingen, Lkr. Konstanz (ots)

Montagnacht hat sich ein Rollerfahrer zunächst einer Verkehrskontrolle entzogen, konnte schließlich jedoch durch die Polizei kontrolliert werden. Gegen 23.15 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Singen einen im Gegenverkehr mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Motorroller. Im Anschluss fuhr die Streife dem Roller nach und forderten den Fahrer durch Anhaltesignale zum Anhalten auf. Dieser bog jedoch von der Hauptstraße in einen schmalen Weg, welcher mit zweispurigen Fahrzeugen nicht befahren werden kann. Kurz Zeit später konnte der Roller von den Beamten wieder gesichtet und aufgenommen werden. Mit Hupe und eingeschaltetem Blaulicht forderten die Polizisten den Rollerfahrer nochmals auf, anzuhalten. Schließlich hielt dieser an. Bei er Überprüfung stellten die Beamten Alkoholisierung des Fahrers fest und führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 2,2 Promille ergab. Die Polizei ordnete die Entnahme einer ärztlichen Blutprobe an. Da der 54-jährige Mann angab seinen Führerschein nicht zu finden, erklärten die Beamten, dass er ab sofort keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr führen darf. Eine Vorausmeldung an die Führerscheinstelle erfolgte.

