Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrzeugtür unachtsam geöffnet - E-Scooter-Fahrer verletzt

Heidelberg (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:55 Uhr befuhr der Fahrer eines Zustellungsfahrzeugs die Straße "Im Wellengewann". Als dieser die Fahrzeugtür öffnete, um das Fahrzeug zu verlassen, kollidierte ein 37-jähriger E-Scooter-Fahrer mit der halb offenstehenden Tür des Fahrzeugs. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 27-Jährige leicht. Auf eine medizinische Betreuung in einem Krankenhaus verzichtete er jedoch. Durch den Aufprall wurde ebenso die Fahrertür in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. An dem E-Scooter entstand kein Sachschaden. Der Fahrer des Zustellungsfahrzeugs muss nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegensehen.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten außerdem fest, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, weshalb den 27-Jährigen nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erwartet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell