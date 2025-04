Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrraddiebstahl - Täter ermittelt

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend wurde beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt der Diebstahl eines Fahrrades angezeigt. Die Ermittlungen führten schnell auf die Spur eines 33-jährigen Tatverdächtigen.

Ein Zeuge beobachtete gegen 18.20 Uhr, wie sich eine Person verdächtig in der Nähe des Fahrrads eines Bekannten, das am Fahrradständer beim Anleger des Museumsschiffs angeschlossen war, aufhielt. Als er an dem Rad zu rütteln begann, nahm dies der Zeuge mit seinem Mobiltelefon auf. Die Tathandlung selbst konnte er jedoch nicht beobachten.

Später waren der Mann und auch das Fahrrad verschwunden.

Bei der Anzeigenerstattung übergab der Geschädigte das Video des Zeugen. Im Rahmen einer Fahndung konnten sie am Neckarufer, unweit des Museumsschiffs, einen 33-jährigen Mann ausfindig machen, den sie als die Person auf dem Video identifizierten. Auf das entwendete Fahrrad angesprochen, räumte er die Tat ein und führte die Beamten zu dessen Abstellort im Stadtteil Jungbusch. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Das Fahrrad wurde sichergestellt und seinem Eigentümer zurückgegeben.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell