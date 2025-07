Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter-Fahrer verstößt gegen die Regeln

Kaiserslautern (ots)

Weil er mit einem Sozius, ohne Licht und entgegen der Fahrtrichtung auf einem E-Scooter unterwegs war, ist ein Jugendlicher einer Polizeistreife am Montagabend in der Mainzer Straße aufgefallen. Als die Polizisten den E-Scooterfahrer anhalten und kontrollieren wollten, versuchte der Junge abzuhauen. In der Friedenstraße stieg sein Sozius ab und lief davon. Der Fahrer des Rollers versuchte weiter, mit seinem Gefährt zu flüchten, konnte aber durch die Beamten eingeholt und angehalten werden. Der 14-Jährige gab als Grund für den Fluchtversuch an, dass er Angst vor einer Strafe habe. Der Jugendliche muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. Nachdem seine Daten durch die Polizisten aufgenommen wurden, durfte der Junge den Weg nach Hause antreten. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell