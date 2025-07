Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gegen Schild gefahren und geflüchtet

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizeiinspektion 2 am Montag eine Unfallflucht klären. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Beamten gemeldet, dass er beobachtet habe, wie ein BMW X5 auf seinem Weg in Richtung Rodenbach an einer Einmündung von seiner Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrsschild fuhr. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort.

Dank der Schilderungen und des abgelesenen Kennzeichens am Verursacherfahrzeug konnte der verantwortliche Fahrer ermittelt werden. Mit dem Vorwurf konfrontiert, räumte der 43-Jährige die Unfallflucht ein. Auf den Verantwortlichen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Sowohl am BMW als auch am Verkehrsschild blieben Schäden zurück. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell