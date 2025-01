Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Pkw-Diebstahl; Schneverdingen: Diebstahl von Baustelle; Schneverdingen: Einbruch scheitert; Hodenhagen/Schneverdingen: Unfälle: Fußgängerinnen bei Grün übersehen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.01.2025 Nr. 1

06.01.2025 / Pkw-Diebstahl

Walsrode: Unbekannte entwendeten am Montag, in der Zeit zwischen 06.30 und 09.00 Uhr einen rund 20 Jahre alten, grauen VW Passat, der auf dem Kaufland-Parkplatz an der Heinrich-Hertz-Straße abgestellt war. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Tat wahrscheinlich unverschlossen. Es hat einen Wert von rund 1.500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

07.01.2025 / Diebstahl von Baustelle

Schneverdingen: Im Zeitraum der vergangenen rund 14 Tage begaben sich Unbekannte auf ein Baustellengelände an der Straße Auf dem Eck, öffneten gewaltsam zwei Türen und entwendeten Rohre, eine Wasseruhr sowie Werkzeug. Der Gesamtschaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

05.01 / Einbruch scheitert

Schneverdingen: Am vergangenen Sonntag, zwischen 15.30 und 19.00 Uhr versuchten Einbrecher über die Haustür gewaltsam in eine Doppelhaushälfte am Remarque-Weg einzudringen. Es blieb beim Versuch - die Tür hielt Stand. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

07.01 / Unfälle: Fußgängerinnen bei Grün übersehen Hodenhagen/Schneverdingen: Beim Abbiegen von der Bahnhofstraße auf die Heerstraße am Dienstagnachmittag übersah eine 47jäghrige Autofahrerin eine 60jährige Fußgängerin. Die Ampel zeigte für beide Beteiligte Grünlicht. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auch in Schneverdingen übersah ein Autofahrer (60 Jahre alt) am späteren Nachmittag beim Abbiegen von der Harburger Straße auf die Verdener Straße bei Grünlicht eine Fußgängerin (61 Jahre alt). Die Frau wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

07.01 / Pkw gegen Baum - Fahrereigenschaft noch unklar Schneverdingen: Am Dienstagabend, gegen 22.25 Uhr kam ein mit drei Personen besetzter Pkw aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit an der Kreuzung Inseler Straße/Hasenwinkel von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einer Straßenlaterne und einem Baum. Zwei der Insassen wurden leicht verletzt. Die Insassen machten widersprüchliche Angaben zur Eigenschaft des Fahrers. Einer stand unter Alkoholeinfluss und hatte keinen Führerschein. Polizeibeamte ließen eine Blutprobe entnehmen und sicherten Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell