Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - 16-Jähriger bei Spritztour mit Pkw seines Vaters erwischt

Unna (ots)

Am Samstag (16.08.2025) wurden zivile Polizeibeamte der KPB Unna gegen 03:20 Uhr auf einen BMW in der Hammer Straße aufmerksam.

Der Pkw bewegte sich in Richtung Kamen-Heeren und wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Als die Beamten sich als Polizei zu erkennen gaben, flüchtete der 15-jährige Beifahrer aus Unna fußläufig.

Auf dem Fahrersitz konnten die Polizeibeamten einen 16-jährigen syrischen Jugendlichen aus Unna feststellen. Weiterhin befand sich ein 14-jähriger Unnaer in dem Fahrzeug. Der flüchtige 15-Jährige konnte im weiteren Verlauf durch die Polizeibeamten eingeholt und gestellt werden. Alle drei Minderjährigen wurden auf einer Polizeiwache an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Den 16-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizei macht deutlich, dass das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr ohne den Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis kein Kavaliersdelikt und kann zu höheren Geldstrafen und auch zu einer Freiheitsstrafe führen.

Es ist wichtig, Bewusstsein für die Verantwortungen im öffentlichen Straßenverkehr zu schaffen und zu stärken und dadurch einhergehende Gefahrenpotentiale zu verhindern. Dies wird durch die Polizei NRW beispielsweise durch das Verkehrsunfallpräventionsprogramm "Crash Kurs NRW" erläutert. "Crash Kurs NRW" richtet sich an junge Erwachsene und wird über die Bildungseinrichtungen an die Jugendlichen vermittelt, da der Anteil von jugendlichen Verkehrsteilnehmern bei den Verursachern von schweren Unfällen überproportional hoch ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell