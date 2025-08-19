Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Polizei nimmt 23-jährigen Deutschen aus Werne vorläufig fest

Werne (ots)

Nach einem Raubdelikt und einem besonders schweren Fall des Diebstahls am Montag (18.05.2025) in Werne, hat die Polizei den Täter vorläufig festnehmen können.

Gegen 04.35 Uhr durchquerte der Täter - ein 23-jähriger Deutscher aus Werne - mehrere Gärten entlang der Straßen "Auf der Woort", "Brinkhof" und "Kettelerstraße" und fiel dabei an einer Örtlichkeit in einen Gartenteich. Bei seiner Flucht aus dem Teich und dem Garten verletzte er eine 46-jährige Frau aus Werne leicht, deren Pkw er entwenden wollte.

Die Polizistinnen und Polizisten konnten bei den von dem Täter vor Ort zurückgelassenen Gegenständen (und an seiner Wohnanschrift) mutmaßliche Betäubungsmittel, ein Einhandmesser sowie ein entwendetes Fahrrad auffinden und sicherstellen.

Einige Stunden später - gegen 08:20 Uhr - wurde die Polizei zum Ambrosiusweg in Werne gerufen. Dort drang der 23-Jährige auf ein Grundstück ein, entnahm mehrere Gegenstände, beschädigte diese und drang zudem noch in eine Gartenhütte ein. Beim Erblicken der Eigentümer flüchtete der Täter (er versuchte noch während der Flucht ein Fahrrad zu entwenden) in Richtung Bahnhofstraße, konnte aber in Tatortnähe durch eine weitere Streifenwagenbesatzung festgenommen und auch zweifelsfrei dem ersten Raubdelikt an der Kettelerstraße zugeordnet werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der 23-Jährige nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell