Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Diebstahl eines grauen Toyota Corolla in Weddinghofen

Bergkamen (ots)

Zwischen Montag (18.08.2025), 16.40 Uhr und Dienstag (19.08.2025), 12.45 Uhr kam es in Bergkamen-Weddinghofen zu einem Pkw-Diebstahl. Der Pkw - ein grauer Toyota Corolla - wurde an der Goethestraße, auf einem dortigen Parkplatz zwischen Hermann-Hesse- und Hermann-Löns-Straße, entwendet.

Das Fahrzeug ist eine Kombilimousine und hat das amtliche Kennzeichen UN-MK1064.

Wer Angaben zum Verbleib des Pkw geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

