Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 14-Jähriger sorgt für mehrere Polizeieinsätze in Rostock

Rostock (ots)

Am Sonntag, den 23. März 2025, kam es zu mehreren Polizeieinsätzen im Stadtgebiet Rostock, die durch das Verhalten eines 14-jährigen Jugendlichen ausgelöst wurden.

Am Vormittag meldete sich ein 25-jähriger libanesischer Staatsangehöriger bei der Polizei und teilte mit, von einem ihm bekannten jungen Mann in Groß-Klein beleidigt und bedroht worden zu sein. Der Tatverdächtige soll nach Angaben des Geschädigten ein Messer in der Hand gehalten haben. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 14-jährigen, armenischen Jugendlichen handelt.

Am frühen Sonntagnachmittag, gegen 15:30 Uhr stellten zivile Einsatzkräfte den mutmaßlichen Tatverdächtigen im Bereich Schröderplatz während einer Streifentätigkeit fest. Als die Beamten ihn ansprachen und sich als Polizisten zu erkennen gaben, flüchtete der Jugendliche. Die Einsatzkräfte nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten ihn in einem Hinterhof im Bereich Feldstraße stellen.

Der Tatverdächtige verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv, beleidigte und bedrohte sie. Er musste unter Anwendung von Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden und leistete gegen die Maßnahmen massiven Widerstand. Im weiteren Verlauf unterstützten Polizeibeamte des Polizeihauptreviers die Kräfte vor Ort. Im Rahmen der Durchsuchung konnten keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden werden.

Der Jugendliche wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zu einer Dienststelle gebracht. Dort randalierte er weiterhin und verursachte Sachschäden in einem Dienstzimmer. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock und dem Amtsgericht Rostock wurde eine Blutprobenentnahme sowie eine Ingewahrsamnahme angeordnet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Während des Einsatzes wurden keine Polizeibeamten verletzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rostock dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell