Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Festnahme im Fall des versuchten Tötungsdelikts

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Zusammenhang mit der Fahndung nach dem 22-jährigen Tatverdächtigen haben Polizeibeamte am Nachmittag vor einer Kirche in Otterberg eine Person angetroffen, die auf die Beschreibung des Gesuchten gepasst hatte. Ob es sich um den Tatverdächtigen handelt, ist unklar. Polizisten haben den Mann festgenommen und sind derzeit mit der Identifizierung der Person beschäftigt. Die Suchmaßnahmen laufen weiterhin auf Hochtouren.

Bei unserer Personenbeschreibung von heute Morgen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6101407) hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Die Augenfarbe des Gesuchten ist blau und nicht braun.

Die Personenfahndung samt Beschreibung ist unter https://s.rlp.de/x3qQEhV veröffentlicht. Bei Hinweisen zu dem Aufenthalt des Gesuchten ist weiterhin das Hinweistelefon 0631 369-13210 geschaltet. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/westpfalz

