POL-PPWP: Versuchtes Tötungsdelikt - Folgemeldung Personenbeschreibung

Die Fahndung nach dem 22-Jährigen aus Schallodenbach dauert weiter an (https://s.rlp.de/bx5SFNb ). Erste Befragungen haben neue Hinweise auf das aktuelle Aussehen des Gesuchten ergeben. Der Mann ist ungefähr 1,77 Meter groß und schlank. Er hat braune Augen, einen Drei-Tage-Bart und trägt seine langen blonden Haare zu einem Zopf gebunden. Bekleidet ist er mit einem blauen T-Shirt und einer beigen kurzen Hose. Vermutlich ist der 22-Jährige mit grauen Crocs oder barfuß unterwegs. Er hat eine alte Schnittverletzung am rechten Arm.

Im Internet unter https://s.rlp.de/x3qQEhV hat die Polizei den Namen und Fotos des Gesuchten veröffentlicht.

Der 22-Jährige ist weiterhin flüchtig. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und von ihm eine Gefahr ausgeht. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, wachsam zu sein.

Wenn Sie Verdächtiges wahrnehmen, informieren Sie sofort die Polizei über das Hinweistelefon 0631-369 13210 oder per Notruf 110! |elz

