Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Festgenommener ist nicht die gesuchte Person.

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am späten Nachmittag haben Polizeikräfte eine Person festgenommen, die auf die Beschreibung des Tatverdächtigen passte (wir berichteteten: https://s.rlp.de/yh6TvdW). Die Überprüfung der Identität zeigte, dass es sich bei dem Festgenommenen nicht um den Gesuchten handelt. Der Mann wurde nach Abschluss aller Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Such- und Fahndungsmaßnahmen der Polizei werden auch über Nacht unvermittelt fortgesetzt. Hinweise zum Aufenthaltsort des 22-Jährigen werden weiterhin unter der Telefonnummer 0631 369-13210 entgegengenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell