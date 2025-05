Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach, L103 - Jugendlicher nach Sturz schwer verletzt

Steinach, L103 (ots)

Mit schweren Verletzungen ist am Freitagabend der 17 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrades mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, nachdem er nach einem mutmaßlichen Fahrfehler gestürzt war. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich der Jugendliche gegen 20:10 Uhr auf der L103 zwischen Welschensteinach und Steinach nach einer leichten Rechtskurve verbremst, weshalb er die Kontrolle über sein Zweirad verlor, stürzte und über den Fahrbahnrand hinaus in einen dort verlaufenden Bach rutschte. Ersthelfer haben den Schwerverletzten aus dem Bach getragen und ihn bis zum Eintreffen eines Notarztes erstversorgt. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Haslach auf etwa 1.000 Euro beziffert.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell