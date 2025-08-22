Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere zehntausend Euro verloren

Kaiserslautern (ots)

Beim Spekulieren mit Aktien ist ein Paar aus Kaiserslautern offenbar auf Betrüger hereingefallen. Der Mann und die Frau investierten jeweils mehrere zehntausend Euro und sollten die achtfache Summe als Gewinn erhalten. Kurz bevor die Auszahlung anstand, brach der Kontakt zu den angeblichen Investment-Beratern ab.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen besaß das Paar bereits Aktien eines Reiseunternehmens, war aber mit der Entwicklung nicht zufrieden. Als per E-Mail Werbung einer vermeintlichen Beratungsfirma einging, die anbot, bestehende Aktien zu analysieren und einen Investmentplan zu erstellen, gingen beide darauf ein. Über eine heruntergeladene App und eine "Beratung" in einer Chat-Gruppe, startete das Paar seine Investitionen - über mehrere Monate hinweg immer wieder Beträge von mehreren tausend Euro.

Als am Ende des geplanten Investmentprogramms die Auszahlung nicht zustande kam und der Kontakt abbrach, entschlossen sich die Betroffenen nun, die Polizei einzuschalten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unsere Empfehlung: Bleiben Sie insbesondere bei Online-Investitionen wachsam und prüfen Sie genau, ob es sich bei angeblichen Finanzexperten oder Investitionsberatern tatsächlich um seriöse Firmen handelt! Gerade wenn hohe Gewinne und lukrative Renditen in Aussicht gestellt werden, sollten die Alarmglocken besonders laut schrillen! - Was sinngemäß "zu schön klingt, um wahr zu sein", ist es dann leider meist auch: einfach Betrug! |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell