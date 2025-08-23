Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtiger ist festgenommen

Schallodenbach/Schneckenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt in Schallodenbach (wir berichteten: https://s.rlp.de/bx5SFNb) hat die Polizei am Samstagmorgen den 22-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Die Person wurde zweifelsfrei identifiziert.

Nach dem Mann wurde seit Donnerstag intensiv gefahndet. Ein Hinweis aus der Bevölkerung brachte die Ermittler schließlich auf die Spur des Verdächtigen. Gegen 10 Uhr nahmen Einsatzkräfte den 22-Jährigen im Bereich Schneckenhausen widerstandslos fest. Er wird am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen zur Tat dauern weiterhin an. Aktuell können daher keine neuen Auskünfte erteilt werden. Neue Erkenntnisse werden die Ermittlungsbehörden zu gegebener Zeit mitteilen.

Hinweis zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten: Die Öffentlichkeitsfahndung ist beendet. Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz, die dazu gehörige Pressemitteilung im Presseportal und die Meldungen in den Social-Media-Kanälen der Polizei haben wir gelöscht. Falls Sie das Foto des Betroffenen beziehungsweise seinen Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese Daten ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen. |erf/cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell