Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Stau nach Auffahrunfall - Sprinter zur Seite gekippt -Nachtragsmeldung-

Bühl (ots)

Nach dem Auffahrunfall am Dienstagmorgen auf der A5 in Höhe Weitenung sind die Abschlepp- und Aufräumarbeiten beendet. Kurz vor 10 Uhr konnten alle Fahrspuren in Richtung Basel wieder freigegeben werden. Der Verkehr hatte sich auf bis knapp zehn Kilometer angestaut und dürfte sich nun nach und nach auflösen. Beim mutmaßlichen Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen VW Mulitvan. Den Sachschaden beziffern die Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl auf rund 50.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt.

/wo

Erstmeldung am 11.08.2025, 8:19 Uhr

Bühl, A5 - Stau nach Auffahrunfall - Sprinter zur Seite gekippt

Aktuell kommt es nach einem Unfall auf der A5 in Richtung Basel zu Verkehrsbehinderungen und einer Staubildung. Nach ersten Feststellungen ist ein Autofahrer am Montagmorgen auf der mittleren Fahrspur in das Heck eines vorausfahrenden Mercedes-Sprinters geprallt, sodass der Sprinter durch die Wucht des Aufpralls kurz vor 7:30 Uhr zur Seite kippte. Nachdem anfangs die komplette Fahrbahn in Richtung Süden gesperrt werden musste, wird der fließende Verkehr in Kürze über die rechte Fahrspur und den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach derzeitigen Feststellungen dürfte niemand verletzt worden sein. Über die Höhe des Sachschadens kann noch keine Aussage getroffen werden. Der Stau ist momentan auf etwa sechs Kilometer angewachsen. Die Unfallaufnahme dauert an; erforderliche Abschleppdienste wurden verständigt.

/wo

